Sky, Modugno: "De Bruyne ha trovato la persona sbagliata, con Conte si può sbagliare solo una volta"

Francesco Modugno, gionalista Sky, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Milan-Napoli? Secondo me qui di alterato c’è stata la narrazione sul mercato e sulla forza del Napoli ed ha alterato la percezione ambientale, a San Siro si può anche perdere. Il Napoli è forte ma è forte come le altre, sta in quella fascia che può finire primo ma anche quinto. Ieri c’è stato qualcosa che non è andato, manca ancora quegli equilibri tattici che piacciono all’allenatore ma questa sconfitta non va accolta con negatività, perdere a San Siro ci può stare.

Il Napoli è una squadra che fatica a sfruttare tutte le potenzialità che ha, la verità è che al momento manca Lukaku. La domanda è chi togliamo per mettere Neres e Noa Lang, io alla quinta giornata mi rifiuto di pensare che De Bruyne sia il problema del Napoli".

Su Marianucci: “Parliamo di un ragazzo con grande potenziale, ieri sui due gol c’era più di qualche responsabile, penso anche il centrocampo”.

De Bruyne? “Parliamo di un fuoriclasse e di un top assoluto ma ieri ha avuto modi sbagliati ed ha trovato la persona sbagliata con Conte, un cambio che poteva starci. Il messaggio che è passato oggi è che va bene una ma non può starci una seconda volta. Conte mantiene lo spogliatoio in maniera totalitaria ma ci sono altre figure forti come Oriali e Manna ed io penso che oggi sicuramente abbiano lavorato per rasserenare De Bruyne, a queste regole si può sbagliare una ma non due volte.

Lui a Manchester esce da gran signore, ieri esce dal campo in una maniera che è quella anonima del giocatore che accetta la decisione, è la reazione di un fuoriclasse che in quel momento li gli rode. In questo momento De Bruyne è un giocatore ordinario e invece lui è straordinario. Conte sta provando a valorizzare tutta la qualità e lo fa mettendo tutti in campo. Vuole mettere tutto il meglio che c’è insieme, ma dopo 5 partite bisogna cominciare a porsi la domanda se questo è il Napoli migliore che può presentarsi. Fin qui il De Bruyne che abbiamo ammirato non si è ancora visto, l’insofferenza sua è nata anche da questo perchè lui è consapevole che non è il giocatore che sa di essere”.