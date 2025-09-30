Conte vuole abbassare le pressioni: "Quest'anno sarà complesso, il prossimo già saremo più strutturati"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato delle problematiche di questa stagione proiettandosi sulla prossima: "Io devo trovare soluzione, ma è il secondo anno e sarà molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni 3 giorni e inserire nuovi giocatori, non uno.

Lo ribadisco perché lo penso, non perché è una scusa. Dovremo migliorare durante il percorso, coinvolgendo tutti per prepararci al terzo anno dove la situazione sarà già più strutturata".