Sporting, Rui Borges: "Super motivati, affronteremo i campioni d’Italia! Su Diomande..."
Rui Borges, tecnico dello Sporting, ha parlato della sfida in Champions League di domani contro il Napoli ai microfoni di Sport TV: “La squadra sta bene, ha voglia di giocare e fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, un po’ siamo frustrati per non essere riusciti ad avere un livello elevato come le gare precedenti. Saremo super motivati perché è la Champions e poi perché affronteremo i campioni d’Italia.
Chi è il favorito? Si sfideranno due squadre di grande livello, non saprei. Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grandi motivazioni.
Diomande? Si sta allenando, verrà convocato ma non partirà titolare”.
