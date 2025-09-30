Genoa, Vieira: "Non ho visto la mia vera squadra, valuteremo cosa cambiare"

Il Genoa, prossimo avversario del Napoli in campionato, crolla 3-0 in casa nel Monday Night della quinta giornata di Serie A. Al termine del match, il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa.

Genoa che ha perso quell'idea di solidità nella prima parte della gara?

"Credo che nell'aspetto difensivo abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio. Dopo il primo gol abbiamo perso fiducia. Non ho visto la mia vera squadra. La partita poi è diventata più difficile dopo il il primo gol. Nell'aspetto difensivo è stata la peggiore da quando sono arrivato".

Pensi di cambiare qualcosa?

"Dobbiamo valutare e analizzare questa partita bene per vedere cosa poter cambiare".

Come mai all'intervallo nessun cambio?

"Credo che nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione interessante. Avevo l'opzione di cambiare ma ho deciso di iniziare i primi dieci minuti per vedere come entravamo nel secondo tempo ma alla fine abbiamo finito la partita come l'avevamo iniziata. C'è rabbia e frustrazione ma dobbiamo analizzare con calma la partita".

Un messaggio alla piazza?

"La cosa importante per noi, per giocatori e staff di capire che noi siamo in debito con i tifosi. Credono nel progetto che vogliamo fare e per questo dobbiamo capire che siamo in debito e che dobbiamo fare meglio la prossima partita".

I gol subiti?

"Questi sono dettagli che noi dobbiamo togliere dal nostro gioco se vogliamo prendere punti. I gol presi oggi possiamo evitarli e per questo che i dettagli sono importanti. Serve un po' più di concentrazione in quei momenti".

Mancata intensità?

"L'intensità l'abbiamo sempre avuta. L'abbiamo avuta contro il Lecce, contro la Juventus. Per quello che è importante analizzare la partita con calma. Non abbiamo perso perché è mancata intensità. Sui gol presi dobbiamo fare meglio sotto l'aspetto tattico".

Il rigore tolto?

"Non l'ho ancora visto. Ma credo che è una cosa che dobbiamo chiarire per aiutare anche gli arbitri. Ma non l'ho ancora visto per dire se era rigore o meno".

Più di 100 passaggi indietro senza cercare la profondità.

"Loro hanno fatto la partita perfetta sull'aspetto tattico. L'esperienza si è vista mentre noi abbiamo mancato in questa esperienza. Ma abbiamo perso contro una squadra superiore sotto tutti gli aspetti del gioco. Dobbiamo analizzare dove abbiamo sbagliato e andare avanti".

Fino a che punto le considerazioni fatte durante l'estate vengono messe in discussione? Oppure è stato un incidente di percorso?

"Non è stato un incidente di percorso. Ho sempre fiducia nella squadra. Ho sempre detto di essere contento di avere questo gruppo a disposizione. Oggi è stato un passo indietro ma fino ad ora abbiamo fatto alcune cose interessanti. Alcune partite si possono sbagliare. E oggi l'abbiamo sbagliata. Dobbiamo capire il perché ma la fiducia nei giocatori c'è. Mi spiace della prestazione perché in casa davanti ai nostri tifosi abbiamo voglia di far bene anche per loro".