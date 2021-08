Campilongo: "Venezia? Sulla carta non c’è partita. Con Spalletti zero problemi motivazionali”

Salvatore Campilongo, allenatore, ha rilasciato alcune considerazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Direi che sulla carta non c'è partita tra Napoli e Venezia, gli azzurri sono nettamente favorita. Tuttavia è pur sempre la prima di campionato. La prima giornata è insidiosa perché le squadre vengono dalla preparazione fatta e conclusa pochi giorni prima dell'inizio della stagione. In più il Venezia avrà una gran voglia di fare bene, ma il Napoli non può preoccuparsi di questo avversario. Conosco Spalletti e dico che dal punto di vista motivazionale non ci saranno problemi. Zedadka? Con lui non mi sono mai incrociato, ma me ne hanno sempre parlato molto bene".