Canale8, Iavarone: "Malessere dura da mesi, ora senza i risultati il bubbone sta scoppiando”

Toni Iavarone, dagli studi di Canale 8 per la trasmissione ‘Ne Parliamo il lunedì', ha commentato il momento del Napoli dopo l’ultimo pareggio deludente con il Genoa: “La verità è che è stata messa per troppo tempo della polvere sotto il tappeto, provando a nascondere un malessere che in questo Napoli dura da mesi tra dissidi interni alla squadra, guida tecnica e società. Solo un po’ di successi e e di spiegazioni dense di epica corriva, l’hanno messo a tacere. Ora che i risultati positivi non ci sono più, il bubbone sta scoppiando”.