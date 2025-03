Candreva: “C’è stata qualche chiacchierata col Napoli, ma poi niente di concreto”

Antonio Candreva è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Conte ha avuto un grande impatto su questo campionato e lo ha dimostrato dalla prima giornata. Il pareggio di Venezia è stato ottenuto su un campo difficile, il Napoli fino a questo momento sta disputando un torneo eccezionale.

Giocare alle 12.30 non è un problema, a giro le fanno un po’ tutti, le squadre sono pronte per affrontare questo orario e si preparano per farlo. La preparazione è un po’ diversa, però non si possono trovare alibi. Stiamo vedendo un campionato bellissimo. Campionato grandioso, emozionante. L’Inter ad aprile deve affrontare tante partite difficili ed ha un calendario fitto, i viaggi e le trasferte, si ritorna tardi la sera e potrebbero essere una difficoltà in più per i nerazzurri.

A Napoli questa estate da svincolato? Qualche chiacchierata se la sono fatta con il mio procuratore, ma poi niente di concreto. Sappiamo tutti delle qualità del mister Conte ed ha fatto un cammino eccezionale.

Lukaku? Lo reputo uno dei centravanti più forti, ad inizio stagione ha giocato in maniera diversa, sempre abituato a giocare con un compagno vicino. Con Raspadori vicino lo vedo più dentro alla manovra. Conte ti porta oltre i tuoi limiti, credo che Politano non si sarebbe mai aspettato di fare l’esterno nei 5 a tutta fascia.

La Nazionale? Spalletti ha fatto un percorso post-Europeo giusto, sta chiamando i giocatori giovani forti. Sono ormai tanti anni che manchiamo dal Mondiale e credo che il mister sia la persona giusta per riportare la nostra Italia ai vertici”.