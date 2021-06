Canizares: "Fabian e Morata possono mettersi in mostra con la Spagna a Euro2020"

Il focolaio Covid non tarpa le ali alla Nazionale spagnola, che oggi esordisce contro la Svezia in un gruppo sulla carta non troppo difficile (Polonia e Slovacchia le altre avversarie). Il ct Luis Enrique e gli italiani Alvaro Morata e Fabian Ruiz hanno fame di vittorie e il nuovo ciclo della Roja vuole mettere in bacheca il suo primo titolo. Sarà proprio Euro 2020? Tuttomercatoweb.com intervista lo storico ex portiere delle Furie Rosse Santiago Cañizares, ex tra le tante di Valencia e Real Madrid.

Cañizares, come vede la Nazionale di Luis Enrique? "Luis ha costruito una bella squadra e soprattutto un gruppo affiatato in vista di questo 2020, ci possiamo divertire".

È d’accordo con l’esclusione di Sergio Ramos? "In questo momento dobbiamo solamente lasciare lavorare il ct e i suoi ragazzi, rimandiamo ogni tipo di valutazione alla fine del torneo".

Tra i convocati ci sono anche due talenti di Serie A: Alvaro Morata della Juve e Fabian Ruiz del Napoli. Cosa possono dare questi due giocatori? "La forza della Nazionale spagnola sta nel suo collettivo e non tanto nei suoi singoli. Non abbiamo calciatori top 10 nel mondo, ma qualunque elemento può mettersi in mostra e dire la sua da un momento all'altro. Inclusi Morata e Fabian".