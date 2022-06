Cannavaro: "Koulibaly insostituibile, altri giocatori li trovi ma lui è unico"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex azzurro Fabio Cannavaro ha così parlato di Koulibaly

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex azzurro Fabio Cannavaro ha così parlato di Koulibaly: "Kalidou rappresenta un pilastro di una squadra che negli ultimi anni ha sempre avuto la fortuna di poter contare su di lui: se fossi nella società farei un sacrificio per tenerlo, per rinnovare. Magari ha richieste importanti che qualche altro club potrebbe soddisfare, però è difficile trovare giocatori come lui in quel ruolo: chi ha un centrale così o magari un terzino sinistro di valore deve tenerli stretti. C'è carenza. Un centrocampista o un attaccante li trovi".