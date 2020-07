Cannella svela: "Osimhen vuole il Napoli, è già pronto e per caratteristiche farà bene in Italia"

Beppe Cannella, dirigente sportivo ed intermediario è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Osimhen è un giocatore importante, per quanto mi riguarda è pronto per la serie A. Vedremo. Il Lille è diventato una realtà in Francia, lavora molto bene con i giovani. Osimhen ha le caratteristiche giuste per fare bene in Italia, poi vedremo quanto durerà l’adattamento. Il Napoli sta lavorando con molta insistenza. Da quello che mi risulta, Osimhen è ben felice di vestire la maglia azzurra. Milik? Sarebbe intelligente fare uno scambio con qualche squadra italiana per sistemare anche il bilancio”.