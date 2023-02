Cannella: "Zielinski? Se va via, vi dico il nome del perfetto sostituto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo ed intermediario di mercato: "Elmas? In caso di addio di Zielinski, c’è un grande Elmas alle sue spalle. Ha numeri importanti e non parte quasi mai titolare. Ha una serierà e una professionalità encomiabile, sa fare più ruoli ad alto livello.