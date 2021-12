Canovi: "Non mi aspetto molto dal Napoli sul mercato. Non arriverà un'altra punta"

“Sarri e il rinnovo? La Lazio quando lo ha scelto conosceva tutto di lui, uno dei migliori allenatori in circolazione. Se rinnoverà la società avrà ponderato i pro e i contro”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

E il Napoli che farà?

“Credo che non arriverà un altro attaccante per sostituire Osimhen, difficile fare meglio di Mertens. Non m aspetto molto dagli azzurri”.

La squadra di Spalletti è da Scudetto?

“Ha le possibilità per lottare per lo Scudetto. Vedo due favorite: Atalanta e Inter. A ruota Milan e Napoli”.