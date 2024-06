Capello: "Conte è la scossa giusta. Ma c'è una domanda su ADL con risposta difficile"

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Conte

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Conte: "Se c’era bisogno di una scossa, Antonio Conte è l’uomo giusto. Il Napoli è una squadra da ricostruire. Nella stagione che è appena terminata i giocatori del Napoli si sono adagiati, pensavano di poter dimostrare di essere bravi, di vincere senza lottare.

La domanda a cui è difficile rispondere è se il tecnico salentino riuscirà a convivere con una personalità altrettanto forte come quella del presidente Aurelio De Laurentiis. Per finire, importante sarà la figura di Oriali, che Conte ha voluto fortemente. Per intervenire con testa e moderazione su momenti di poco equilibrio e lucidità da parte dello stesso allenatore oppure del presidente. Una squadra vincente si ricostruisce anche così".