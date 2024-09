Capello: "Kvaratskhelia che rincorre tutti in quel modo vuol dire una sola cosa"

Nel salotto di Sky Sport, dopo Napoli-Parma, l'ex allenatore della Juve Fabio Capello si è espresso così sulla prova della squadra allenata da Conte: "Kvaratskhelia correre così è stata una sorpresa, lasciamo stare la posizione in campo, ma lo spirito che ci ha messo dentro la partita mi ha sorpreso. E quando questi giocatori di valore, questi leader rimangono a Napoli e fanno vedere questo in campo, beh è importantissimo. Kvara scattando, e non correndo, che è una cosa diversa, ha rincorso quattro volte gli avversari, perché voleva recuperare palla, perché aveva voglia di fare. Questo vuol dire che Conte ha già trasmesso qualcosa".