Caprile: “Conte come Bielsa, è maniacale! Anche 2 ore in campo a provare e riprovare…”

Intervistato da Cronache Di Spogliatoio, Elia Caprile, portiere del Napoli che il Cagliari riscatterà presto, ha parlato dell’impatto di Antonio Conte in azzurro: “Non ho vissuto l’anno del decimo posto ma mi sono fatto raccontare alcune cose. Nei miei sei mesi al Napoli ho visto in Conte alcune cose che ho visto in Bielsa, ovvero la cura dei dettagli in maniera maniacale. Si sta in campo fino a quando la cosa non esce perfetta, senza lamentele perchè poi quello che fai bene il mercoledì’ te lo ritrovi in campo la domenica.

Secondo me questo è stato il loro segreto più grande, cioè avere un mister che non si fa problemi a farti stare in campo anche due ore e un quarto-due ore e mezza, perchè sa che quello che fai durante la settimana te lo ritrovi in partita. Poi lui riesce anche ad entrare nel gruppo a gamba tesa, riesce a tirarti fuori quella cosa che un altro allenatore non riesce a fare. Conte con me è sempre stato diretto e anche io con lui, quindi ho enorme rispetto per lui”.