Capuano attacca Sarri: "Juve sconcertante, 9 gol subiti in 3 gare e tanti black out"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, critica la Juve vista in campo col Sassuolo: "Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequenti black out, il contrario della solidità mostrata a giugno. A meno di un mese dalla Champions League c’è molto da lavorare per Sarri".