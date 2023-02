Capuano: "Spalletti un non vincente? Lo dicevano anche di Ancelotti prima del 2003..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano di Radio24

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano di Radio24 e Panorama: “La classifica rispecchia il dominio che il Napoli esprime in campo. È vero che non arrivano segnali di flessione da parte degli azzurri, ma soprattutto è vero che non arrivano segnali che le altre possano inseguire a tal punto da mettere in crisi la squadra di Spalletti. L’Inter a Genova si è tirata fuori dai radar Scudetto, ormai si è capito che i prossimi tre mesi saranno una planata del Napoli verso il titolo. Staremo a vedere come questo inciderà anche sulla Champions degli azzurri. Alle spalle del Napoli faticano tutte ad essere continue e questo può rilassare il Napoli in chiave europea.