Caputi: "Bisogna capire se la vittoria con la Juve è stata un’aspirina o un antibiotico"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di su Kiss Kiss Napoli il giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi: “Con l’infortunio anche di Petagna, ormai il turn over è impossibile per Gattuso. Anche il Granada è senza tanti titolari e avrà dei problemi contro il Napoli. La stranezza di questa stagione col Covid condiziona un po’ tutte le squadre, così come i tanti impegni ravvicinati, poi c’è anche la casualità. Fa notizia comunque questa serie di infortuni del Napoli, da sempre società top dal punto di vista degli infortuni già dai tempi di Mazzarri. Ruotare un po’ tutti i giocatori per teneri tutti sulla corda è importante, chi lo ha fatto sicuramente ha tratto vantaggi, il Napoli soprattutto in attacco non ha potuto fare la rotazione a causa degli infortuni di Mertens e Osimhen. Non ci voleva l’infortunio di Petagna, poteva fare rifiatare un po’ Osimhen che è rimasto l’unico centravanti a disposizione. Da domani per via dei viaggi il Napoli non si allenerà più, così non si preparano bene le partite.

La vittoria contro la Juve? Bisogna capire se è stata un’aspirina o un antibiotico, ci vuole un minimo di due o tre partite per capirlo. E’ stata una vittoria importante, tralasciamo se il Napoli ha giocato bene o meno, ogni giocatore dal primo all’ultimo si è sacrificato e ha dato qualcosa in più. Sarebbe importante fare risultato anche a Granada in vista di Bergamo. Sono convinto che la partita che dovrà giocare l’Atalanta contro il Real sarà un vantaggio per il Napoli”.