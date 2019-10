Caputi: "Il Napoli non riesce a decollare in campionato, oggi c'è l'aggravante del vantaggio"

Il giornalista Massimo Caputi ha commentato su Twitter il pareggio del Napoli concretizzatosi a Ferrara contro la Spal: "Dopo Juve ed Inter, anche il Napoli non va oltre il pari sciupando l'opportunità di accorciare in classifica. L'1-1 contro la Spal è però la conferma di un Napoli che in campionato proprio non riesce a decollare, e oggi c'è l'aggravante di essere andata in vantaggio".