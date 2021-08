Caputi: "In 10 e con un rigore sbagliato, il Napoli se la prende con forza e carattere!"

"Con un uomo un meno per 70' e un rigore sbagliato il Napoli si prende con forza la vittoria. Un buon inizio per #Spalletti con segnali confortanti riguardo la qualità e il carattere degli azzurri #NapoliVenezia", così su twitter il giornalista Massimo Caputi in merito al 2-0 del Napoli sul Venezia.