Caputi: "Napoli ha avuto tutto contro, ma che reazione per i 3 punti!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il responsabile sport del quotidiano romano Il Messaggero, Massimo Caputi: "Di importante ieri c'è stato il risultato ma anche come è stato ottenuto, con la forza di reagire al momento complicato. Il simbolo è il secondo rigore di Insigne che ormai ha una consapevolezza importante. Il Napoli con tutto contro ha trovato comunque i 3 punti, è importante questo, non il gioco in queste partite. I punti che si perdono all'avvio possono essere determinanti".