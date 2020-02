Caputi polemico sul Var: "Incredibile come gli arbitri complichino cose semplici"

Il giornalista Massimo Caputi ha detto la sua con un post su Twitter in merito alle tante polemiche post Napoli-Lecce: "E' incredibile come gli arbitri riescano a complicare le cose semplici: c'è chi va al video e non torna indietro pur davanti a un errore e chi come Giua decide di non andarci. Per non parlare poi dell'eterno dilemma sul rapporto tra arbitro in campo e quello al Var".

