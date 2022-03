Caputi: “Se la Juve è in corsa per lo scudetto è colpa della Roma”

"La vittoria dell’Olimpico le ha dato ancora più consapevolezza e ora tocca fare i conti anche con loro”.



Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “Nessuna delle quattro squadre di testa si può dire superiore alle altre, ecco perché questo campionato lo può davvero vincere chiunque. L’Inter è quella che ha accusato la maggiore flessione negli ultimi tempo, ma non è certo fuori dalla corsa per la vittoria finale. L’unica che ha avuto un cammino regolare è stata la Juventus ed è assurdo dire una cosa del genere. Non avrei mai pensato che potesse rientrare a lottare per il titolo. Facendo una battuta dico che è stata proprio la Roma a dare alla Juventus la possibilità di tornare in corsa per il titolo (la Roma vinceva 3-1 all’Olimpico e poi ha perso clamorosamente per 4-3, ndr). La vittoria dell’Olimpico le ha dato ancora più consapevolezza e ora tocca fare i conti anche con loro”.