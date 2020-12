Caputi su Conte: "Non è un allenatore da Champions, il calcio europeo è un po' più avanzato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista de Il Messaggero, Massimo Caputi ha parlato della sfida di stasera tra Inter e Napoli: “Sono curioso di vedere quale allenatore farà la prima mossa, entrambe le due squadre sono brave a chiudersi ed essere pericolose nelle ripartenze.

Zielinski? L’abilità del polacco è che può fare più ruoli. Può infatti agire da mezzala e da trequartista, credo che sia il giocatore più adatto a dare una mano al centrocampo e proporre in avanti. A centrocampo però ho qualche dubbio nella coppia Demme-Bakayoko.

Inter? Sono deluso dall’Europa dell’Inter, in campionato ha comunque avuto dei risultati in linea con quanto pronosticato. Guardando anche il suo curriculum, credo che Conte non sia un allenatore da Champions, forse il suo modo di allenare si adatta meglio ad una corsa a tappe come quella del campionato. In Europa si gioca un calcio un po’ più avanzato rispetto a quello dell’Inter. L’elemento da mettere in campo non può solo avere intensità, grinta e forza fisica, bisogna avere anche una certa tecnica.

Napoli? Guardando alla classifica del Napoli, considerando che ha un punto e una partita in meno, potenzialmente è da primo posto. In questa chiave dobbiamo valutare meglio quello fatto finora dalla squadra di Gattuso, poi credo che possa fare ancora meglio considerando quando sarà impiegato di nuovo Osimhen che può dare molto al Napoli. Considero certamente gli azzurri da scudetto”.