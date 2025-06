Caputo: “Nunez alternativa a Lukaku, ma lo vedo anche bene in coppia. Su Lucca…”

Francesco Caputo, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “La conferma di Conte attualmente è un valore aggiunto per il Napoli, dopo aver vinto il campionato la società ha fatto capire che dietro c’è un progetto importante.

Lucca? Mister Conte preferisce avere una punta strutturata come Lukaku, per il suo gioco ha bisogno di quelle caratteristiche lì. Lorenzo è un attaccante moderno, abbina la struttura fisica alla tecnica, può essere un profilo importante per essere il vice Lukaku.

Nunez per me è il profilo di attaccante internazionale. Il Napoli ha diversi impegni, non sarebbe un vice Lukaku, ma l’alternativa a Romelu. Nunez è diverso da Lukaku, a me piace tantissimo e secondo me può anche giocare insieme a Lukaku perché hanno caratteristiche diverse. Se Conte è rimasto a Napoli evidentemente ha avuto la garanzia di un certo tipo di progetto. L’acquisto di De Bruyne è la testimonianza che si sta andando in quella direzione.

Raspadori secondo me è dentro il progetto perché anche quest’anno ha dimostrato di essere determinante per lo scudetto”.