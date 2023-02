Careca: "Dopo lo Scudetto col Napoli vedrei bene Spalletti ct dell'Italia"

L'ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, ha parlato di Luciano Spalletti e del cammino dei partenopei in questa stagione.

L'ex attaccante del Napoli, Antonio Careca, ha parlato di Luciano Spalletti e del cammino dei partenopei in questa stagione: "Tratta i suoi ragazzi come un padre e ha capito che per vincere a Napoli devi lavorare sodo. Mi ricorda Ottavio Bianchi. Quando sono stato a Castel Volturno ho avuto modo di parlare un po' con Luciano. Mi ha detto che è una squadra molto unita che sa ascoltare. Spero che dopo aver vinto lo scudetto a Napoli possa anche pensare alla Nazionale: anche perché un altro Mondiale senza Italia sarebbe troppo triste".