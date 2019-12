Caressa a Sky: "Ancelotti vuole capire se la squadra è con lui. Senza Albiol, Koulibaly rende meno"

Durante la trasmissione Sky Calcio Club è intervenuto Fabio Caressa per parlare di quanto sta accadendo in casa Napoli: "Erano anni che non vedevo Ancelotti così duro con i calciatori. Per come conosco Carlo, oggi è andato più dritto perchè qualcosa ha voluto far intendere. Ancelotti sta dicendo che si è creata una situazione difficile e vuole capire se la squadra è o meno con lui. Con la sconfitta di oggi la distanza dalla zona Champions si fa difficile da colmare. La mancanza di Albiol si sente tantissimo, senza lo spagnolo Koulibaly sta rendendo meno".