Caressa: "De Bruyne pazzesco! E poteva fare anche scelte più comode..."

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la gara vinta col Genoa e ha elogiato alcuni giocatori della squadra di Conte: "Hojlund lo lego a De Bruyne. I due sono spaventosi. Forse Kdb toglie un po' di spazio a McTominay e credo che Conte stia cercando una soluzione per questo. McT vedevo che attaccava la porta in modo diverso. De Bruyne è uno dei miei pallini. Un giocatore che per me è stato per anni il centrocampista più forte. Ha avuto un inizio in cui faceva fatica a cambiare marcia, ma ricordiamoci che viene da due anni di infortuni, ma ora si è adattato subito al calcio italiano.

De Bruyne avrebbe potuto anche fare scelte meno complicate, invece è andato in una squadra che aveva già vinto a dimostrare quello che vale e vedrete che lo dimostrerà, perché è un giocatore pazzesco. De Bruyne ha anche accettato una ventina di panchine al City, quindi è anche uno che accetta di non giocare, si mette a disposizione della squadra, è un grande professionista".