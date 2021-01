Carnasciali: "Napoli in difficoltà, la Fiorentina può farcela come accaduto con la Juve!"

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tmw News della sfida tra il Napoli e i viola di domenica: "Vedo la squadra di Prandelli in crescita, la vittoria col Cagliari ha dato morale e con l'Inter non ha affatto sfigurato; di contro il Napoli è in difficoltà e i viola devono pensare di poter fare risultato pieno".

Non mancano peraltro le critiche per i partenopei...

"Il Napoli ha perso l'ultima in casa in campionato con lo Spezia e ha vinto a fatica in Coppa Italia. La Fiorentina deve approfittare di ogni minimo errore degli avversari. Quando non vengono i risultati, a Napoli è normale ci siano dei malumori, Gattuso dovrà esser bravo a tenere la squadra tranquilla ma la Fiorentina dopo aver vinto con la Juve deve pensare di poter farcela anche col Napoli. Farebbe un bel balzo in classifica"

I viola devono giocare con due punte?

"E' tanto che lo dico, secondo me sì. E' chiaro che le due punte a turno devono rientrare e dare una mano alla squadra, nel calcio di oggi è necessario che tutti si sacrifichino".

Il futuro viola come lo vede?

"Oggi è difficile guardare troppo lontano. A livello economico in generale da parte di tutti c'è un rallentamento economico. Io spererei che Commisso possa realizzare lo stadio e poi pensare anche all'acquisto di giocatori importanti, ma questo lo vedremo più avanti".

Questo campionato più equilibrato le piace?

"Sinceramente oggi giocare senza pubblico alla lunga stanca chi lo guarda e chi gioca. Sembra di essere ad un allenamento, anche i calciatori giocano ma sembrano freddi, manca il calore dei tifosi. E' un campionato con tante squadre che lottano per lo scudetto ma alla fine c'è sempre quella discreta percentuale di noia"