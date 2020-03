Carraro: "Qualcuno ha provato a rinviare per non incassare meno a porte chiuse"

L'ex capo della Figc Franco Carraro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano riguardo l'emergenza Coronavirus: "Qualcuno ha provato a rinviare per non incassare meno a porte chiuse. C'è stato anche chi diceva che si stava esagerando con il tema Coronavirus. Quando ne abbiamo avuto percezione era già tardi. Diciamo che abbiamo provato a reagire il primo possibile".