Carratelli esalta Allegri: "Non predica, ma allena. Tra i migliori a leggere le partite"

vedi letture

Elogio a Max Allegri sulle pagine del Cds da parte di Mimmo Carratelli. Che parla così dell'allenatore del Napoli: "Non si vive di solo pane e pene difensive. Allegri è altro. Non è core ‘e pimmice, sa gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sa soprattutto “leggere” le partite come pochi altri allenatori. È un pragmatico, non un astigmatico. Vede oltre e vede bene. Accusato di difensivismo come ingiuria e condanna, Allegri esce trionfante dal gabbione di Livorno per imporre la sua visione del gioco del calcio senza esserne un demiurgo e un evangelista. Non predica e non razzola. Allena.

Poiché ha vinto tanto, s’è presa subito l’invidia dei quaquaraquà, il calcio di Allegri è brutto, le sue squadre giocano male, non danno spettacolo. Intanto vince e non si vince giocando “brutto”. Ed è un allenatore duttile, mentre i quaquaraquà vorrebbero inchiodarlo alla croce di un unico, insopportabile sistema di gioco, l’allegrismo che è tristismo".