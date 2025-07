Carratelli: "Scudetto Conte migliore di quello di Spalletti, ma al 1° posto ne metto un altro"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’editorialista Mimmo Carratelli. Di seguito le sue parole: "Improta regista in questa nazionale? Assolutamente si, al 110%. I giocatori di una volta valgono il doppio di quelli di oggi. Nel calcio di oggi ci sono pochi giocatori che sanno trattare veramente il pallone e che sanno dribblare e saltare l’uomo, il resto corrono solamente.

Classifica degli allenatori più vincenti del Napoli? Il Napoli di Ottavio Bianchi aveva Maradona ma ha dovuto affrontare degli avversari fortissimi come la Juventus di Platini e il Milan degli olandesi, infatti quello scudetto fu molto combattuto. Al secondo posto metto Antonio Conte poiché ha vinto uno scudetto da solo e con una squadra di buona volontà e che si è sacrificata molto anche se non era di altissimo valore. Al terzo posto scelgo Luciano Spalletti mentre al quarto posto scelgo Bigon che ereditò la squadra di Bianchi. A tutti gli effetti, quello di Bigon fu lo scudetto di Ferlaino perché di fronte a certe manovre del palazzo, Ferlaino si mise in mezzo e vinse lui il secondo scudetto dell’era di Maradona".