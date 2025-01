Casadei, il primo allenatore: "Connubio con Conte perfetto, con lui farebbe l'ultimo step"

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il primo allenatore di Cesare Casadei nelle giovanili del Cesena Daniele Abbondanza: “Aveva 12 anni quando lo allenavo, era uno dei ragazzini con maggior struttura però non approfittava di questa situazione di vantaggio rispetto agli altri compagni, avrebbe potuto giocare tranquillamento con quelli più grandi. Era un ragazzino che aveva caratteristiche fisiche, mentali e tecniche importanti. Io e il mio staff lo vedevamo come centrocampista centrale o mezzala considerando la sua capacità d’inserimento, il tiro e il passaggio filtrante. Spero che possa venire a Napoli, penso che sia proprio il momento perfetto della carriera per essere allenato dal mister più giusto che possa esserci: Antonio Conte. Sarebbe davvero importante per Cesare lavorare con Conte, potrebbe far fare quell’ultimo gradino che gli manca”.

Sull’aneddoto: “Per Cesare giocare nel suo ruolo naturale era abbastanza facile quindi con i miei collaboratori pensai di fargli fare il terzino destro. Anche per togliergli un po’ le responsabilità che i compagni gli davano sempre, alle prime difficoltà gli passavano la palla subito. Ricordo che alla prima palla che toccò prendemmo gol e ci rimase male ma nel giro di poco tempo capì subito che cosa poteva e non poteva fare in quello zona di campo. Ci stupì anche lì ma sicuramente non è un terzino (ride ndr). Però a quell’età è bene che provino a giocare in tutte le zone del campo”.