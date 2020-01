Casale: "Gattuso s'è fatto imporre il 4-3-3, ma solo quando passa al 4-4-2 si gioca meglio"

Nel corso di Piùenne, l'ex azzurro ed allenatore Pasquale Casale ha parlato delle responsabilità di Gattuso: "Si dice sempre che c'è bisogno di tempo, ma Sarri in pochi giorni passò al 4-3-3 e trovò il modulo giusto, l'idea Sarri, con quel 5-0 in Coppa in cui sperimentò. Il problema di Gattuso è che s'è fatto imporre questo modulo, questa polpetta del 4-3-3, ma in due partite aveva già capito che non andava bene, tant'è che nei secondi tempi è passato spesso a 4 giocando meglio. Il Napoli ormai è nato per il 4-4-2, poi ci sono altri problemi con infortunati, forma, e psicologici che la squadra non sopporta. A Gattuso sono stati indicati i problemi sbagliati, è arrivato a Napoli credendo che fosse sbagliato il modulo, la preparazione, gli schemi ecc.".