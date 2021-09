Cassano: "A Napoli non c'è stata gara, nemmeno sull'1-0. Sono pazzo di Spalletti”

"Napoli-Juve? Pensavo che ci potesse essere una reazione dei bianconeri, invece on c'è stata partita". Parla così Antonio Cassano, ospite della Bobo TV sul canale Twitch di Vieri: "Non c'è stata partita, dicevo, neanche sull'1-0 iniziale per la Juventus. Spalletti mi piace da impazzire e il Napoli mi fa paura in positivo. La Juve? Lo dissi prima del campionato: 'Allegri avrà tanti problemi'. E adesso ha 30 gol in meno senza Ronaldo...", alcune delle dichiarazioni dell'ex attaccante.