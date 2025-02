Cassano avvisa: "Inzaghi è confuso! 1T stratosferico e cosa fa? Ne toglie tre al 60esimo..."

Antonio Cassano, ex calciatore, ai microfoni di 'Viva El Futbol' ha commentato la sconfitta dell'Inter allo Stadium contro la Juventus: "Leggo di una grande Juventus ma realmente se il primo tempo finisce 4/5-0 occasioni clamorose l'Inter porta a casa la partita facilmente. Non ho capito cos'è successo tra primo e secondo tempo, sembrava la Sammartinese e la Juve il Barcellona dei vecchi tempi.

Mkhitaryan non parla a caso, sono 4 anni che sono i più forti e si rischia di vincere solo 1 scudetto. E' un problema dell'allenatore. Al 60esimo toglie tre e ne mette tre, non capisco. È stato probabilmente il primo tempo più brutto nella storia di un big match per la Juve. La Juve era improponibile. Qual è la situazione che ti è venuta in mente, dopo che avevi fatto un primo tempo stratosferico? Se sei un allenatore top trovi le controfigure. L'Inter era in mezzo, in balia della Juve. Sono quattro anni che l'Inter è la stra-più forte. Il problema è la confusione dell'allenatore".