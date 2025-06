De Maggio: "Accordo con Juanlu, ma al Napoli non è piaciuto un giochetto del Siviglia"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal della trattativa per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia, dando le ultime sull'operazione: “Il Siviglia ha bisogno per questioni di bilancio per le cessioni di fare operazioni in uscita entro il 30 giugno.

Il Napoli ha fatto sapere al Siviglia che ha l’accordo con il calciatore, con il club spagnolo si era accordato per 12 milioni ma il Siviglia ne ha chiesti 18 e questo giochetto non è piaciuto al Napoli. Il club azzurro però non vuole spendere la cifra richiesta dagli spagnoli”.