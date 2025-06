Lucca dice di sì al Napoli, Serena: "Caratteristiche uniche, lascerebbe vuoto all'Udinese"

vedi letture

Al Messaggero Veneto è intervenuto l'ex attaccante italiano, oggi opinionista, Aldo Serena, iniziando col parlare di Lucca e della possibile cessione: "Penso che abbia disputato una buona stagione. Ritengo sia un calciatore atipico, perché all’altezza, oltre due metri, associa un dinamismo non comune per la sua stazza. Lavora poi bene spalle alle porta: Andrea Carnevale e il suo staff ci hanno visto giusto, quando ingaggiarono il giocatore due anni fa dall’Ajax. Nel calcio moderno il tipo di fisicità che esprime Lucca ritorna a essere importante.

Il suo addio lascerebbe un bel vuoto, ti abitui ad appoggiarti a un attaccante così. Dal punto di vista del gioco, nella fase di salita della squadra sa difendere palla e permette al gruppo di alzarsi di 20-30 metri. In fase di conclusione, invece, in situazioni in cui per esempio si deve recuperare il risultato, lo si può cercare con una palla spedita a centro area: in quella circostanza Lucca può colpire di testa direttamente a rete oppure può appoggiare il pallone all’indietro".