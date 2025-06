Podcast Di Napoli: "Inter senz'anima, ma se Marotta ha scelto Chivu mi fido"

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Playout Salernitana-Sampdoria: un suo pensiero su quanto accaduto?

"Ogni violenza nel mondo del calcio va condannata. E' sempre da condannare, ma qui c'è un discorso più profondo. Al di là della confusione societaria e degli errori a ripetizione, con uomini che hanno sbagliato, quello che va compreso ma non giustificato è il tifo. I tifosi sono i protagonisti di questo gioco insieme ai calciatori, però è una vergogna quello che è stato fatto. Preparare una finale di playout così, rimanere un mese fermi senza sapere quando giocare ha reso tutto più complicato. Sono andati fuori dalle righe ma l'unico modo per manifestare il loro dissenso era questo. Ma va condannato ogni atto di violenza, ripeto. Quello che ha subito il popolo di Salerno è follia. Si sono creati tutta una serie di dubbi e congetture contro la Sampdoria che non merita questo club. La modalità di gestione di questa sfida ha alimentato i dubbi e le polemiche".

Inter al Mondiale per Club: che segnali stanno arrivando dalle prime uscite di Chivu?

"Da tifoso mi devo fidare di Ausilio e Marotta, se hanno scelto Chivu c'è una ragione. Non ha esperienza? Primo o poi uno devi buttarlo dentro per crescere. Se hanno scelto Chivu, mi affido alla dirigenza. Per me questa è una tournèe di fine stagione, che viene dopo un'annata lunga e complicata. In questo momento è un'Inter senz'anima, conterà molto da dopo il mercato in poi".