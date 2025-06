Beukema, il Napoli offre più del triplo dell'ingaggio! Rai: il Bologna teme una cosa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva parlando della trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Dan Ndoye. Di seguito le sue dichiarazioni: "In settimana confermato sia dal Napoli che dal Bologna un vertice per discutere di Beukema e soprattutto di Ndoye. Non so se basterà questo vertice però credo che Ndoye alla fine sará un nuovo giocatore del Napoli.

Più dura ma non impossibile strappare Beukema, lui secondo il progetto dovrebbe rimanere perché il Bologna già teme di perdere Lucumì. L’olandese guadagna 750 mila euro di stipendio. Il Napoli ha offerto al calciatore 2 milioni e mezzo di euro per 5 anni, il Bologna ha rilanciato sino a 2 e lo valuta 40 milioni. Questo vertice sarà importante".