Dia fa arrabbiare i salernitani: “Non volevo andarci. Era solo per aprirmi delle porte…”

La Salernitana ieri è stata retrocessa in Serie C, e così è spuntata un'intervista di Boulaye Dia ai microfoni di Au Coeur Du Jeu. L’attaccante senegalese spiega il suo passaggio in Italia ai granata: “Volevo tornare in Ligue 1, ma nessuna offerta mi convinceva. Non volevo andare alla Salernitana. Ma mi dissero che segnare in Serie A ti apre le porte della Premier League. È un campionato tattico, ma con tanti spazi”.

L’approdo a Salerno fu quindi un’opportunità tattica per rilanciarsi: “La squadra stava crescendo, mi sembrava un progetto credibile. Mi dissero che mi avrebbero lasciato andare in Inghilterra, ma mi fidai di una stretta di mano. Dopo i 16 gol, tutto cambiò. Mi dissero che volevano costruire la squadra attorno a me, e io risposi: ‘No no no no’ (ride, ndr)”.