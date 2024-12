Cassano avvisa: "Kvara, occhio a Neres! Conte non fa prigionieri: se non rendi, vai fuori!”

L'ex calciatore e oggi opinionista tv Antonio Cassano è intervenuto al podcast Viva el Futbol parlando tra i vari temi anche del Napoli: "Neres? Io dico occhio che lui lo mette in competizione non con Politano, come dicevo l’altra volta. Neres è un giocatore forte: questo ha fatto già sei assist e un gol provocato contro l’Udinese.

Sta facendo bene. Secondo me nell’idea sua il ragazzo gioca anche meglio a sinistra e deve stare attento Kvara. Io ho una stima per lui perché io dopo Lobotka per me è quello più forte lì, però deve stare attento. Perché la situazione del contratto e la situazione che adesso non sta bene, dietro c’è qualcuno che spinge. Conte non fa prigionieri. Rendi? Bene, altrimenti sei fuori”.