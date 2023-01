Cassano, che bordata a Nicola: "Si è inginocchiato pur di tornare a Salerno e ha perso la dignità"

Antonio Cassano ci va giù pesante sul ritorno di Davide Nicola alla Salernitana.

Antonio Cassano ci va giù pesante sul ritorno di Davide Nicola alla Salernitana. L'ex attaccante si è espresso così alla Bobo Tv sul tema: "Inginocchiarsi per ritornare e sopravvalutare il presidente come il migliore imprenditore, per me è un grande senso di delusione. Poteva andarsene vittorioso da Salerno, con un margine sulla retrocessione abbastanza ampio, invece per me ha perso la dignità”.