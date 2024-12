Cassano: "Conte da inizio anno sta giocando con un giocatore in meno"

L'ex attaccante Antonio Cassano è intervenuto al podcast Viva el Futbol commentando la gara Napoli-Lazio: "Il lavoro di Conte è stratosferico per come parla, per come sta facendo rendere la squadra. Dall'inizio della stagione sta giocando con un giocatore in meno, non pensava di ritrovarsi Lukaku in queste condizioni.

Poi c'è un altro problema: Kvaratskhelia è lo stesso giocatore che abbiamo visto con Spalletti? Io lo vedo impaurito, non cerca la giocata, sbaglia cose semplici, si preoccupa più di fare il quinto che le giocate decisive in avanti. Non è quello della prima stagione. Anche Politano sta facendo il quinto. Lobotka non è quel giocatore per cui stravedo. Conte si giocherà lo scudetto, ne sono certo, ma ora si sta preoccupando della fase difensiva".