Cassano duro sulla Juve: “Mi stavo addormentando. Squadra senza né testa né coda”

Ospite della BoboTv, l'ex attaccante di Inter, Milan, Sampdoria, Roma e Parma Antonio Cassano ha parlato così delle difficoltà della Juventus: “Senza né testa né coda, lo confermo. La Fiorentina è organizzata, non ha fatto calciare la Juve. Chiesa è fortissimo, ma mi piace di più Cuadrado: ma non può giocare l’uno o l’altro, è follia. Se Milenkovic non va fuori non vinci. Non capisco qual è il concetto, mettere Rabiot sull’esterno. Togli Cuadrado e vai a mettere in difficoltà un ragazzo che è già in difficoltà come Rabiot. La ruota è ben delineata: si va dritti alla carlona. In Europa ad un certo punto non basta più, ma adesso nemmeno in campionato. La Juve è, insieme all’Inter, la rosa più forte del campionato. Non può continuare così. Bentancur tagliato fuori, Arthur tagliato fuori: questa roba mi fa diventar matto. Ad un certo punto della partita mi stavo addormentando”.