Cassano: “Juve? Giocando a 50 metri dalla porta e difendendo in 9 non puoi puntare al titolo”

Parlando sulle frequenze della BoboTv, Antonio Cassano ha parlato così della Juventus, che ha colto la quinta vittoria consecutiva ma che proprio non lo convince: "La Juve fa grande grande fatica, non aspettiamoci altro. Con la Roma ha difeso in 9. Il gol è stato casuale. Gioca a 50 metri dalla porta. Quando tornerà Dybala avrà più qualità ma non cambierà niente: tutti arroccati in difesa e quando fa un cross in area di rigore ci vanno in tre. È rientrata in gioco? Ne dubito, domenica c'è Inter-Juve".