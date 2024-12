Cassano: "McTominay? In Premier era uno dei tanti e faceva fatica"

Al podcast Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di McTominay: "L'allenatore ha indovinato il giocatore e McTominay sta facendo un buonissimo campionato, ma in Inghilterra non c'erano squadre che avevano bisogno di centrocampisti? Il Napoli l'ha pagato 30 milioni, non 300. Lui in Premier League è un fac simile di Lukaku e Pogba.

Quando ci sono giocatori forti fisicamente come te, che hanno il tuo ritmo, o sei un fenomeno tecnicamente o fai fatica e vai a casa. Infatti lui faceva fatica e non l'hanno mai preso in considerazione né lo United né altre squadre meno importanti. Un giocatore simile ma molto più forte è Rice pagato 100 milioni, un giocatore totale. Per dirvi. McTominay dovrebbe essere quel giocatore ma non è neanche lontanamente quel giocatore. Ora lo scozzese fa la differenza in Serie A e si è ambientato in un quarto d'ora a Napoli. Per ora sta performando meglio di tutti, anche più di Lukaku e Kvaratskhelia. In Italia non ci sono centrocampisti migliori di quel genere".