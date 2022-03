Cassano ora punta sul Napoli: "L'Inter ora deve avere paura di Spalletti"

Antonio Cassano, ex giocatore, tra le altre di Milan e Inter, ha snobbato i rossoneri nella corsa Scudetto in diretta alla BoboTV:

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, ex giocatore, tra le altre di Milan e Inter, ha snobbato i rossoneri nella corsa Scudetto in diretta alla BoboTV: "Il Napoli è l'anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L'Inter secondo me deve averne paura".