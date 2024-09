Cassano: "Osimhen? Molto più forte di Lukaku, il Napoli ci ha perso tanto"

L'ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni della trasmissione Twitch Viva El Futbol con Lele Adani e Nicola Ventola, ha parlato dela vicenda di Victor Osimhen: "Ci sono determinati tipi di giocatori, i fenomeni, i Neymar, i Messi, Ronaldo, dove 'quando vuoi ti do'. Osimhen è un giocatore forte, ma quando fai una stagione così così ti arriva l'Hojlund o Zirkzee della situazione e lo United te lo va a prendere, perché non è il campione che ti toglie l'occhio e dici 'questo l'anno prossimo rischia di farmi altri 30 gol'.

Osimhen dopo il campionato che ha vinto devi darlo via, hai l'opportunità. 130, una gamba, un gomito, eccetera... Devi darlo via. Il diavolo si veste di rosso e cosa succede? Non fa bene l'anno scorso, la squadra è in difficoltà, cosa fai? Lo dai in prestito al Galatasaray. Poi quando torna dal Galatasaray tu non hai la patata bollente, siamo punto e da capo. E' vero che hanno perso tutti. Per me chi ha perso tanto è il Napoli, Osimhen è molto ma molto più forte di Lukaku. Ma l'allenatore ha detto io voglio Lukaku, l'ha detto e glielo prendi".