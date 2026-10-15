Cassano a sorpresa: "Pio Esposito come Toni: goffo, cade e non sa correre e calciare"

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Antonio Cassano a Viva el Futbol ha parlato di Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana: "Dei tre Esposito per me il più forte è Salvatore. Pio Esposito è simile a Toni, goffo, cade, non sa dove girarsi, fa fatica a correre e calciare. Ma in area si muove bene, è il classico nove. E allora nell'Inter 3-4 occasioni le hai, ma se tu devi venir fuori per poter giocare e imbucare, allora fai fatica. Lui è bravo spalle alla porta a subire fallo ma a me quel tipo di giocare non piace. Non scherziamo, non c'è paragone con Vieri".